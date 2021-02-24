РИАМО – 24 фев. «Яндекс» не согласился с решением Федеральной антимонопольной службы по поводу условий продвижения сторонних сервисов в поисковой выдаче, сообщает РИА Новости.
Компания ранее получила предупреждение за создание неравных условий в поисковике. Там отметили, что исполнение всех требований приведет к ухудшению качества поиска. При этом часть требований ФАС уже реализована.
«Мы не согласны с предупреждением ФАС. Некоторые требования предписания уже реализованы в поиске, однако отдельные важные его части мы считаем неправильными», - говорится в сообщении.
В компании также уточнили, что исполнение всех требований ухудшит положение «Яндекса» на рынке по сравнению с его конкурентами.
Также в компании рассказали, что показ в поисковой системе основан на конкретной и прозрачной метрике полезности для пользователя.
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