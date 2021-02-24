РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 фев. Строительство школы в микрорайоне Зенино подмосковных Люберец завершится в апреле, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Он в среду проверил ход строительства школы в микрорайоне Зенино.

«Строительство в графике, мы планируем получить акт ввода в апреле месяце. Дальше - все вопросы, связанные с бумажным оформлением школы. Все, что связано с завершением строительства и получением документов - это апрель месяц. Степень готовности школы очень высокая - около 95%, строительство на стадии завершения. Хорошая школа на 1 100 мест, просторные классы, три спортзала, включая хореографию, актовый зал на 710 мест», - сказал Ружицкий.

Как отметил управляющий директор группы компаний «Самолет» Алексей Козлов, на объекте работают порядка 150 человек.

«Они выполяют отделочные работы и монтаж оборудования. Как только позволят погодные условия, мы завершим работы по благоустройству. Площадь школы - порядка 18 тысяч квадратных метров», - завершил Козлов.