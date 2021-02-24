РИАМО - 24 фев. В среду на территории Москвы и Московской области может выпасть от 6 до 10 миллиметров осадков, высота снежного покрова вырастет до 60 сантиметров и может побить рекорд 1879 года, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Сегодня <…> высота снежного покрова вырастет на 4-6 сантиметров», - сказал Синенков.

С утра в Московском регионе идет снегопад. По предварительным данным, он закончится к 21-22 часам среды.

Утром 25 февраля прогнозируется сильный снегопад, видимость в регионе может уменьшиться до 1 километра. Затем он сменится ледяным дождем с гололедом. Может выпасть свыше 35% от месячной нормы осадков.