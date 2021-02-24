РИАМО - 24 фев. Мультимедийный центр «Союзмультпарк» открылся в среду на ВДНХ, в церемонии открытия приняли участие министр культуры РФ Ольга Любимова и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Новый объект располагается в павильоне № 7 «Семена». Здание было построено в 1970-х годах. Летом прошлого года рабочие закончили капитальный ремонт здания площадью 2,2 тысячи квадратных метров.
Как рассказала Ольга Любимова, новое пространство станет интересной точкой для детей всех возрастов.
«Это очень важно для «Союзмультфильма», когда приходят самые маленькие дети, и они рады, что узнают тех героев, которых знаем и любим мы, знают и любят наши родители. Вот это самое важное, здесь можно провести время весело, при этом с пользой и получить какие-то знания, и не только выходные провести, но и в будние дни получить дополнительное образование», — подчеркнула министр.
В свою очередь Собянин добавил, что «Союзмультпарк» станет еще одной точкой притяжения на ВДНХ для детей, приехавших из всех уголков России. В скором времени на ВДНХ откроется музей шоколада, круговая кинопанорама и другие точки развлечений.
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