РИАМО - 24 фев. Мультимедийный центр «Союзмультпарк» открылся в среду на ВДНХ, в церемонии открытия приняли участие министр культуры РФ Ольга Любимова и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Новый объект располагается в павильоне № 7 «Семена». Здание было построено в 1970-х годах. Летом прошлого года рабочие закончили капитальный ремонт здания площадью 2,2 тысячи квадратных метров.

«Один из самых удивительных проектов на ВДНХ — это парк мультфильмов «Союзмультфильма» на базе бывшего павильона «Семена», который был отремонтирован, реконструирован. Совместно с министерством культуры и «Союзмультфильмом» сделан такой удивительный, добрый павильон, добрая сказка, которая будет дальше развиваться», — отметил Собянин.

Как рассказала Ольга Любимова, новое пространство станет интересной точкой для детей всех возрастов.

«Это очень важно для «Союзмультфильма», когда приходят самые маленькие дети, и они рады, что узнают тех героев, которых знаем и любим мы, знают и любят наши родители. Вот это самое важное, здесь можно провести время весело, при этом с пользой и получить какие-то знания, и не только выходные провести, но и в будние дни получить дополнительное образование», — подчеркнула министр.

В свою очередь Собянин добавил, что «Союзмультпарк» станет еще одной точкой притяжения на ВДНХ для детей, приехавших из всех уголков России. В скором времени на ВДНХ откроется музей шоколада, круговая кинопанорама и другие точки развлечений.