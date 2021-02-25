РИАМО - 25 фев. На территории нынешнего городского округа Лыткарино раньше добывали известняк для строительства Москвы. В местной деревне Тураево жили староверы – те, кто не принял церковную реформу патриарха Никона в XVII веке. В 1970-е годы деревня исчезла под натиском промзоны, но община продолжает жить и сегодня, сохраняя память о прошлом и вековые традиции.

В новом выпуске подкаста «Путь-дорога» ведущие Лена Твердая и Герман Иванов расскажут, как сегодня живут подмосковные староверы и как их притесняли на протяжении долгих лет. Кроме того, речь пойдет о том, как Николай II возрождал исконно русскую моду и как ее образцы попали в гардеробы «далекой-далекой галактики».

Тайм-коды выпуска:

0:53 — 6:16 - Кто такие тураевские староверы

6:17 — 9:20 - Как притесняли старообрядцев при разной власти

9:21 — 11:20 - Какие реликвии сохранила тураевская община

11:21 — 13:54 - Как русский кокошник оказался в фильме «Звездные войны»

13:55 — 16:26 - Электронный звонарь и вероисповедальное кладбище

16:27 — 17:39 - Как попасть на экскурсию к старообрядцам

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Подкаст «Путь-дорога» — новый проект Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО). Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая каждую неделю путешествуют по Подмосковью и делятся со слушателями своими впечатлениями. Кроме посещения достопримечательностей, Герман и Лена рассказывают о местах, где можно весело провести время с семьей и друзьями.



Основная цель проекта — показать, что Московская область многогранна и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. Ранее вышли выпуски подкаста про путешествия в Дмитров, Коломну, Серпухов, Павловский Посад, Зарайск, наукоград Пущино с радиообсерваторией, усадьбы Абрамцево, Мураново, Марфино, Вяземы, Захарово, дом-музей Чайковского в Клину, музей «Зоя», музей Салтыкова-Щедрина в селе Спас-Угол, парк «Патриот», этнопарк «Кочевник». Также были выпуски про ферму «Северный олень», музеи города Пушкино, Приокско-Террасный заповедник, а также рассказы о яхтинге, гольфе, керлинге и дог-трекинге в Подмосковье.

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