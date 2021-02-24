РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 фев. Жители подмосковной Балашихи пожаловались на отсутствие отопления в квартирах одного из домов на улице 40 лет Победы, аварийные работы по наладке системы отопления проведены, сообщила «РИАМО в Балашихе» сотрудница управления ЖКХ администрации муниципалитета.

Жительница одного из домов по улице 40 лет Победы пожаловалась в соцсетях на отсутствие отопления в квартире, отметив, что в 3 часа ночи батареи были ледяные, не было горячей воды, а температура в квартире опустилась до плюс 17 градусов. Она также сообщила, что 23 февраля тоже не было отопления в течение 7 часов, потом 2 часа батареи нагревались, однако после устранения аварии через 12 часов тепло вновь отключили.

«В результате остановки котельной №3 отсутствовало отопление в жилых домах. Аварийные работы по восстановлению работы котельной проводило ООО «ТСБ». В настоящее время теплоноситель в жилые дома подан», - сказала сотрудница.