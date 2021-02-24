РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. В Подольске максимальная толщина льда на реке Пахре в среду составила около 40 сантиметров, на Гнилуше – 30 сантиметров, замер проводился в рамках месячника «Тонкий лед», сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ Московской области «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается социально-профилактическая акция «Тонкий лед», проводимая спасательными формированиями ГКУ МО «Мособлпожспас». В среду дежурными сменами спасателей профилактическими мероприятиями в акваториях рек Пахры и Гнилуши было охвачено 17 человек. На ледяной наст Пахры в черте Подольска не вышел никто, все 17 жителей попали в поле зрения спасателей на поверхности Гнилуши.

«В местах промера льда на Пахре вдоль береговой черты Подольска его толщина варьируется в районе 40 сантиметров, ледяной наст на Гнилуше в местах измерений в районе деревни Житнево составил порядка 30 сантиметров. Происшествий или несчастных случаев в районах выезда спасательных формирований Подольского территориального управления не выявлено», – говорится в сообщении.