РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 фев. В деревнях Ульянково, Погорелки (СНТ «Виктория») и Сгонники сотрудники Контрольного управления администрации Мытищ провели мониторинг мест обитания животных без владельцев, в ходе которого были обнаружены безнадзорные животные без бирки в ухе, сообщается в Instagram-аккаунте управления.

Ранее жители деревень обратились в Контрольное управление с информацией о местах обитания животных без владельцев.

«Благодарим за неравнодушное отношение мытищинцев к всеобщей проблеме безнадзорных животных в округе! Только совместно мы сможем остановить рост численности бездомных собак и кошек на территории округа. Сообщить информацию о местах обитания животных без владельцев (без бирки в ухе) можно в Контрольное управление администрации Мытищ по телефону: 8(495)586-73-62», - говорится в сообщении.

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», недопустимо жестокое обращение с животными. В частности, оставление животных на улице в связи с отказом владельца от их содержания.