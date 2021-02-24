РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 фев. Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва Люберец завоевали шесть медалей на первенстве Московской области по греко-римской борьбе, говорится в сообщении комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципалитета.

Соревнования прошли среди юношей в возрасте до 16 лет в Подольске. В первенстве по греко-римской борьбе поучаствовали порядка 250 спортсменов из Подмосковья.

«Люберецкие борцы завоевали шесть медалей различного достоинства: 1 место – у Романа Рябухи (весовая категория 100 килограммов), 2 место – у Хаджи-Мурада Абдулгалимова (весовая категория 32 килограмма), Олега Мулюкина (весовая категория 44 килограмма) и Никиты Кузьмина (весовая категория 75 килограммов), 3 место – у Кирилла Князева (весовая категория 32 килограмма) и Егора Кушнева (весовая категория 100 килограммов)», – говорится в сообщении.

Спортсменам пожелали новых спортивных достижений.