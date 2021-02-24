РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. В производственно-складском комплексе «Коледино» в подмосковном Подольске создали 250 новых рабочих мест, объем инвестиций в проект составил 600 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Министерство выдало разрешение на ввод в эксплуатацию нового крупного промышленного проекта. Это производственно-складской комплекс, расположенный на территории индустриального парка «Коледино» в Подольске.

«На данный момент объект в стадии запуска. Его площадь — 16 тысяч квадратных метров. Работать там смогут 250 специалистов. Проект сопровождали персональные менеджеры Центра содействия строительству при правительстве Московской области», — сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Объем инвестиций составил 600 миллионов рублей. Застройщик — ООО «Виннер Логистик».

Комплекс предназначен для хранения и транспортировки товаров народного потребления — бытовой техники, бакалейных товаров и прочего.