РИАМО - 24 фев. Рабочие приступили к возведению опор эстакад на участке Южной рокады от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Несколько опор уже забетонировано, на других ведутся работы по устройству свайных оснований, фундаментов опор. Параллельно продолжаются работы по перекладке инженерных коммуникаций», — рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Проектом предусмотрено возведение и реконструкция 9,3 километра дорог. Построят пять путепроводов протяженностью 2,3 километра, три подземных пешеходных перехода.

Южная рокада — одна из четырех новых хордовых магистралей. Протяженность трассы составит около 40 километров, а с учетом развязок и дублеров — примерно 65 километров.

Ежегодно в Москве строится и реконструируется более 100 километров дорог различного уровня. В прошлом году в столичном регионе было построено 103 километра дорожного полотна, сданы в эксплуатацию 23 эстакады, моста и тоннеля, а также 17 внеуличных пешеходных переходов.

Один из главных объектов, введенных в эксплуатацию в 2020 году — дублер Калужского шоссе.