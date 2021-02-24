РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. Подольские школьные команды завоевали золото и бронзу полуфинального этапа подмосковного турнира по мини-футболу, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В ФСК «Заречье» микрорайона Климовск Подольска прошел III (полуфинальный) этап соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций Московской области. Турнир проходит в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу».

«Городской округ Подольск на соревнованиях представляли две команды лицея Климовска под руководством Андрея Числова, которые по итогам соревнований заняли I и III места. Поздравляем участников соревнований и тренера с достигнутым результатом», - говорится в сообщении.