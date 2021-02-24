РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 фев. Расписание некоторых пригородных поездов Горьковского направления МЖД, курсирующих между Москвой и Балашихой, изменится с 1 по 31 марта из-за работ на путях, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«С 1 по 31 марта (кроме выходных) изменится расписание некоторых пригородных поездов Горьковского направления МЖД, курсирующих между Москвой и Балашихой. В период с 10:30 до 15:00 железнодорожники продолжат работы по устройству земляного полотна и системы водоотведения для последующей укладки второго главного пути на участке Стройка – Балашиха», – говорится в сообщении.

С 10:30 до 15:00 пригородные поезда не проследуют на участке Стройка – Балашиха. У нескольких электропоездов изменится время отправления и прибытия.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к строительным работам и внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».