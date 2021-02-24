РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 фев. Компания «С 7 Инвест» получила штраф за сброс неочищенных сточных вод в реку Рожайку в районе села Битягово подмосковного Домодедова, сообщается на сайте министерства экологии и природопользования Московской области.

«Лабораторный анализ речной воды в точке сброса выявил превышение ПДК ряда загрязняющих веществ. Установлено, что в реку сбрасывались стоки с повышенной концентрацией соединений азота и железа. По итогам расследования компания оштрафована на 150 тысяч рублей. Наши сотрудники проконтролируют устранение нарушений», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Андрей Разин.

По его словам, на протяжении последних двух лет инспекторы эконадзора несколько раз устанавливали факты загрязнения Рожайки и пресекали сброс неочищенных сточных вод.