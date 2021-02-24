РИАМО - 24 фев. На Всероссийскую перепись населения 2021 года планируется привлечь около 90 тысяч студентов, это порядка 30% от общего числа переписного персонала, говорится в сообщении пресс-службы переписи.



Как все начиналось



Первые студенческие отряды появились в России в 1959 году с поездки 300 добровольцев МГУ на освоение целины в Казахстан. В этом же году прошла первая послевоенная перепись населения СССР.



«Событие вызвало в стране не меньший ажиотаж, среди переписчиков-добровольцев — масса студентов. В дальнейшем участие молодежи в перерывах между учебой в масштабных стройках и всесоюзных переписях стало традиционным», — говорится в сообщении.



После распада СССР движение студенческих отрядов временно угасло. Однако в переписи 2002 года по-прежнему участвовало немало студентов. Одним из них был Павел Смелов, сегодня — заместитель руководителя Росстата.



«Помимо возможности подработать, перепись давала колоссальный опыт общения, позволяла развить ответственность и управленческие качества. Мало кто отвечал на вопросы односложно, особенно если дверь открывали пенсионеры: они долго рассказывали о своей жизни, судьбе, семье. Работа переписчиком определила путь в профессию», — отметил Смелов.



По его словам, участие в переписи будет полезно всем студентам, вне зависимости от того, кем они станут в будущем. А для будущих студентов это обязательная часть образовательного процесса.

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На последней Всероссийской переписи 2010 года студенты российских вузов составляли 27% переписного персонала. На переписи в Ярославле их было 40%, в Калининграде — 43%, в Омске — 48%, в Санкт-Петербурге — 55%, в Москве и Новосибирске — более 80%.



По договоренности с Росстатом, Минобрнауки России рекомендовало вузам включать участие в переписи в программы производственной или ознакомительной практики. Прежде всего, это касалось студентов по специальностям психология, экономика, менеджмент, социология. Многие гуманитарные факультеты и вузы меняли учебные планы согласно рекомендациям и одобренной министерством образования и науки программе практики.



«Возможность не прерывать учебу и получить зачет по практике — хороший стимул для студентов участвовать в переписи. Мы видим это по вузам, которые совмещали перепись и практику для учащихся в прошлый раз. Сейчас мы вновь договорились с профильным министерством и вузами о такой возможности. В целом планируем привлечь на перепись 2021 года около 90 тысяч студентов — порядка 30% от общего числа переписного персонала», — пояснил Смелов.



К переписи подключится и тысяча бойцов движения российских студенческих отрядов, возрожденного в 2000-е годы, о чем сообщили в МООО «РСО». Движение, к слову, вновь активно участвует в масштабных проектах страны.



Важно, что все переписчики проходят обучение, которое входит в оплачиваемый период работы. Учатся общаться и правильно задавать вопросы, вместе с инструкторами отрабатывают поведение в разных ситуациях, если, например, в квартире свадьба или похороны или кроме ребенка никого нет. Также учатся заполнению переписных документов, в том числе в электронном виде.



Но для многих студентов перепись — еще и приобщение к грандиозному общегосударственному мероприятию, реальный вклад в создание истории страны и ее будущего. Осознание этого — также важное качество для переписчика.

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