РИАМО - 24 фев. Жителям Подмосковья не рекомендуется садиться за руль 25 февраля из-за прогнозируемого в регионе ледяного дождя, лучше использовать общественный транспорт, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Утром в четверг синоптики прогнозируют смягчение мороза до минус 10 – минус 5 градусов. В связи с прохождением теплого атмосферного фронта снегопад перейдет в ледяной дождь. К обеду ожидается туман с ухудшением видимости до 100-500 метров, температура поднимется до плюс 3 градусов. В регионе выпадет до 13 миллиметров осадков.

«Призываем водителей по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом», — говорится в сообщении.

Дорожные службы готовы к оперативному реагированию на ухудшение погодных условий, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта и комфортный подход для пешеходов. При необходимости будет превентивная обработка дорог противогололедными материалами.

В приоритетном порядке работы проводят на дорогах с высокой интенсивностью движения, маршрутах общественного транспорта.

Также автомобилистам напомнили, что в такую погоду нельзя парковать машины на проезжей части, чтобы не ухудшать дорожно-транспортную ситуацию, и не мешать коммунальным службам выполнять необходимые работы.

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