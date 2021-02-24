РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 фев. Проверка системы оповещения населения пройдет в Королеве 3 марта, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

При включении сирен жителей Королева просят соблюдать спокойствие и порядок.

«В Королеве 3 марта с 11:00 до 13:00 планируется проведение технической проверки Региональной системы оповещения населения с включением электросирен и перехватом ТВ («Россия 24», 360)», - говорится в сообщении.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(495)516-89-88.