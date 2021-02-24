РИАМО – 24 фев. Председателя правления российской транснациональной энергетической компании «Газпром» Алексея Миллера переизбрали на пять лет, сообщает Федеральное агентство новостей.

Теперь его полномочия будут продлены с 31 мая 2021 года.

«Единогласное решение по избранию главы холдинга еще на пять лет приняли в Совете директоров организации», - говорится в сообщении.

В этой должности Миллер находится уже 20 лет.

ПАО «Газпром» — глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности – геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии.