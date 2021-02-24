РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. Депутаты выбрали председателя Контрольно-счетной палаты подмосковного Подольска, им стал Владислав Тарасов, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В концертном зале администрации Подольска в среду прошло восьмое заседание совета депутатов округа. На повестке дня было четыре вопроса, один из которых касался назначения на должность председателя, заместителя председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты.

«На должность председателя, заместителя председателя и аудитора выбирается кандидатура решением совета депутатов открытым голосованием. Предлагаю три кандидатуры, которые прошли огромный путь и хорошо зарекомендовали себя. На должность председателя предлагаю Владислава Тарасова, заместителя - Светлану Артюшкину, а аудитора - Сергея Борисова», - сказал председатель совета депутатов округа Дмитрий Машков.

Депутаты единогласно поддержали предложенные кандидатуры. Также в ходе заседания они утвердили новое положение об Общественной палате Подольска и внесли изменения в положение о комитете по культуре и туризму администрации округа.