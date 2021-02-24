РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 фев. Делегация из Щелкова поздравила военнослужащих подшефного большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» с Днем защитника Отечества, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас корабль находится на главной базе Северного флота - в городе Североморске Мурманской области.

«Вице-адмирал Кулаков» несет службу с 1982 года. БПК является рекордсменом северного флота по длительности похода - однажды провел вдали от дома 8,5 месяцев. Ранее «Вице-адмирал Кулаков» попал в книгу рекордов военных сил РФ за большой и сложный арктический переход. Впервые в истории применения боевых кораблей он самостоятельно форсировал проливы в архипелаге Земля Франца-Иосифа. Протяженность маршрута по узкой местности составила порядка 100 миль», - говорится в сообщении.

При огромных габаритах - водоизмещении 7480 тонн и длины 163 метра - корабль развивает скорость до 29,5 узла. На борту внушительное вооружение: восемь пусковых установок ЗРК «Кинжал» (64 ракеты), две установки ракето-торпед «Раструб», реактивные бомбометные установки РБУ-6000, а также артиллерия - АК-100 и АК-630М.