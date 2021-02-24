РИАМО - 24 фев. На некоторых дорогах в Московской области на данный момент наблюдаются заторы в движении транспорта, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«В Подмосковье движение затруднено на основных магистралях: Пятницкое шоссе, Ленинградское шоссе, Дмитровское шоссе, Щелковское шоссе, Горьковское шоссе, Носовихинское шоссе»,- говорится в сообщении.

Также затруднения в движении автомобилей наблюдаются на Новорязанском, Лыткаринском шоссе и Каширском шоссе.

Водителям порекомендовали не стоять в пробках, а пересесть на общественный транспорт. Также можно отложить поездки до 20:00.

Автолюбителям рекомендовали быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД.

Ранее подмосковных автомобилистов призвали отказаться от поездок на общественном транспорте из-за непогоды. В ближайшие сутки в регионе прогнозируют снегопад, а затем ледяной дождь.

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