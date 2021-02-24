РИАМО – 24 фев. Главный врач стоматологической клиники Вероника Рыжова рассказала о тонкостях при выборе щетины зубной щетки, правильной чистке зубов, разнице между детскими и взрослыми щетками, а также о личной гигиене, сообщает aif.ru.

Она отметила, что щетку стоит выбирать с искусственными щетинками, так как в натуральных могут скапливаться бактерии. Не менее важно и определиться с жесткостью щетки.

«Если нет никаких проблем с зубами, то это щетка средней жесткости. Если с деснами есть какие-то проблемы или это послеоперационный период, то лучше брать щетку более мягкую, щадящую», – отметила Рыжова.

Она добавила, что зубы стоит чистить по классической схеме, а именно выметающими движениями от десны к режущему краю, далее стоит перейти к полирующим круговым движениям. Так чистится вестибулярная поверхность зубов (передняя часть) и оральная. Жевательная чистится движениями назад-вперед, а после полируется.

Рыжова отметила, что для экономии усилий и времени стоит выбирать электрическую щетку, а если человек не хочется тратиться на нее и при этом хорошо чистит зубы, то обычной будет достаточно. Кроме того, при желании оба вида щеток можно комбинировать.

Врач подчеркнула, что зубную щетку необходимо менять каждые два месяца. Использовать индивидуальное средство личной гигиены двум людям сразу нельзя.

По словам Рыжовой, нельзя путать взрослые и детские зубные щетки. Взрослые щетки могут повредить детям незрелую эмаль. Из-за этого детские щетки необходимо приобретать в соответствии с возрастом указанным на упаковке, они обладают меньшей головкой и более нежными щетинками.

Касательно травяных и угольных щеток врач заметила, что они тоже должны меняться раз в два месяца, но вторые будут эффективны для поддержания результата после отбеливания.

При выборе щетки необходимо консультироваться с врачом, который расскажет о нюансах чистки.