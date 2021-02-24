РИАМО - 24 фев. Почти 2,9 миллиона человек воспользовались поездами ЦППК в праздничные дни февраля, больше всего электропоездами компании пользовались 21 февраля, говорится в сообщении пресс-службы компании.

21 февраля на электропоездах проехало свыше 1 миллиона пассажиров. Самым популярным за три выходных дня стало Ярославское направление МЖД. Пригородные поезда на нем перевезли около 570 тысяч пассажиров.

«Обращаем внимание, что в общественном транспорте обязательно ношение масок и перчаток. Приобрести эти защитные средства можно в билетных кассах на станциях компании и у кассиров-контролеров во время поездки», - говорится в сообщении.

На втором месте оказалось Казанское направление МЖД – им воспользовались 454 тысяч человек, а на третьем - Горьковское. Здесь было отправлено более 390 тысяч человек.

Ранее в мобильной библиотеке ЦППК назвали самые популярные книги за январь 2021 года, на первом месте разместились сразу два произведения — «Лжец на кушетке» Ирвина Ялома и «Нунчи. Корейское искусство предугадывать поступки людей и мягко управлять любой ситуацией» Юни Хонга.