РИАМО - 24 фев. В 2020 году число мужчин в Подмосковье увеличилось до 3,6 миллиона, при этом 10 лет назад их было 3,3 миллиона человек, говорится в сообщении пресс-службы Всероссийской переписи населения.

Сейчас в России проживает порядка 68,1 миллиона мужчин. По данным Всероссийской переписи 2010 года, в Московской области проживало 3,3 миллиона мужчин, что на 553 тысячи человек меньше, чем женщин.



В начале 2020 года число мужчин Подмосковья возросло до 3,6 миллиона, но соотношение между мужчинами и женщинами в общей численности населения осталось на прежнем уровне — 46% к 54%.

Долгожители

В 2019 году в Московской области родились 37,3 тысячи мальчиков, а умерли 43,8 тысячи мужчин. Естественная убыль мужского населения за год составила 6,5 тысячи человек, что почти в два раза меньше показателя естественной убыли женского населения.

Однако показатель ожидаемой продолжительности жизни мужчин Подмосковья в 2021 году равнялся примерно 70 годам, что почти на девять лет меньше, чем у женщин (около 79 лет).

На начало 2020 года в Московской области насчитывалось 278 мужчин-долгожителей в возрасте от 100 лет (женщин-долгожителей – 411 человек). При этом на сельских территориях Москвы проживали лишь 45 мужчин, остальные являлись горожанами.

Профессии

В Московской области восемь городов имеют статус наукоградов. В научных кругах преобладает мужской контингент. В 2019 году число аспирантов-мужчин, проходивших обучение в Подмосковье по очной и заочной форме под руководством научных руководителей, составило 1140 человек.

Большинству мужчин для подкрепления статуса независимого и самодостаточного человека, способного поддерживать своих близких, необходимо достойное трудоустройство.

В начале 2020 года численность мужчин трудоспособного возраста с 16 до 60 лет включительно составила 2,3 миллиона человек. По итогам выборочного обследования рабочей силы в возрасте 15 лет и старше за 2020 год, средний уровень безработицы среди мужчин составил 3,4%, на своем пике (3,9%) показатель держался в третьем и четвертом квартале.

Семейное положение

Средний возраст вступления в брак российских мужчин около 27 лет. К 30 годам подавляющее большинство — уже женаты или были женаты. В январе-сентябре 2020 года 33,7 тысячи жителей Подмосковья расстались с холостяцким статусом.

Примечательно, что годом ранее жители области активнее вступали в брак. В январе-сентябре 2019 года прошло 41,4 тысячи свадеб. Разводы остались практически на том же уровне — 22,4 тысячи случаев.

Из-за пандемии коронавируса правительство РФ решило перенести Всероссийскую перепись населения с 2020 года на сентябрь 2021 года.

Названы самые популярные имена новорожденных в Подмосковье>>