РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 фев. В городском округе Мытищи выявили 12 новых случаев коронавируса за сутки, всего в муниципалитете за пандемию зафиксировали 8 017 случаев заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

2 890 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Подмосковье с 21 по 24 февраля. В том числе 695 случаев – за минувшие сутки.

«Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 211 789 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 4 538 человек. Выздоровели и выписались 172 690 человек. В городском округе Мытищи зарегистрировали 8 017 случаев заболевания (плюс 12)», – говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru. Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.

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Текстовая трансляция

24 ФЕВРАЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 11 749 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 695 больных. В Москве - 1417.

- В столичных ТЦ «Ривьера» и «Гагаринский» теперь можно привиться от коронавируса. Кроме того, продлена работа мобильных бригад по вакцинации от коронавируса до 27 февраля в ТЦ Columbus и «Калейдоскоп».

- Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что пандемия коронавируса закончится в начале следующего года.