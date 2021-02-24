РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. Депутаты подмосковного Подольска поддержали увеличение доходов бюджета на 2021 год более чем на 69,7 миллиона рублей, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В концертном зале администрации в среду прошло восьмое заседание совета депутатов округа. На повестке дня было четыре вопроса, один из которых касался внесения изменений и дополнений в решение совета «О бюджете городского округа Подольск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Докладывал замглавы администрации округа по экономике и финансам Алексей Карпов.

«Предлагаемые изменения обусловлены несколькими причинами, в частности, изменением объема безвозмездных поступлений из бюджета Московской области в виде субсидий. Предлагается увеличить доходы бюджета на 2021 год более чем на 69,7 миллиона рублей за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов на более чем 59,3 миллиона рублей и объема безвозмездных поступлений из бюджета Московской области на более чем 10,3 миллиона рублей и утвердить в объеме более 14,4 миллиарда рублей», – сказал Карпов.

Он добавил, что расходы бюджета на 2021 год предлагается утвердить в объеме более 15,4 миллиарда рублей. По подпрограмме «Развитие музейного дела в Московской области» увеличить расходы на 20 миллионов рублей на ремонтные работы в здании МУК «Подольский краеведческий музей». По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» комитету по физической культуре и спорту администрации округа увеличить расходы на более чем 12,7 миллиона рублей для обустройства хоккейной площадки в поселке Дубровицы (4 миллиона рублей) и городошного центра в СК «Труд» (более 8,7 миллиона рублей).

«С учетом предлагаемых изменений размер дефицита бюджета на текущий год составит более 955 миллионов рублей или 16,6% с учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета и средств от продажи акций и иных форм участия в капитале», – заключил Карпов.

«Уточнение бюджета округа – очень важный вопрос. Во-первых, мы распределили сверхплановые остатки бюджетных средств по итогам 2020 года. Исходя из обстановки мы направляем их на приобретение снегоуборочной техники, а также на благоустройство территории округа. В частности, на благоустройство Славянского бульвара, территории в районе улицы Пионерской, а также сельских территорий», – пояснил глава округа Николай Пестов.

Депутаты поддержали предлагаемые изменения и дополнения.