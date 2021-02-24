РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 фев. В городском округе Мытищи в поликлинике №2 на улице Матросова открыли еще один пункт вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

На улице Матросова, дом 13 в поликлинике №2 Мытищинской ГКБ открыт еще один пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Время работы пункта по будням с 8:00 до 14:00.

«Прививка делается вакциной «Спутник V». Перед вакцинацией осмотр врачом-терапевтом на предмет противопоказаний. Предварительная запись через Госуслуги, либо в поликлинике или через МФЦ», - говорится в сообщении.

В округе теперь 10 пунктов вакцинации от Covid-19.

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24 ФЕВРАЛЯ

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