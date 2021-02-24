РИАМО - 24 фев. Загруженность дорог Москвы составляет 6 баллов из 10 возможных, пробки наблюдаются на участках МКАД и Третьего транспортного кольца, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Сейчас пробки в городе — 6 баллов. К вечеру прогнозируем до 7-8», — говорится в сообщении.

На данный момент основные заторы в движении транспорта отмечаются на внутренней стороне МКАД от проспекта Маршала Жукова до 69-го километра трассы, на внешней стороне ТТК от Шмитовского проезда до Гагаринского тоннеля, на внутренней стороне ТТК от Беговой улицы до проспекта Мира.

В городе идет снег. Автолюбителям рекомендовали не стоять в пробке по дороге домой, а для более быстрой поездки выбрать общественный транспорт.