РИАМО – 24 фев. Пятилетний тюремный срок, а также штраф до 5 миллионов рублей могут ввести в России за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает Федеральное агентство новостей.

Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Депутаты от фракции «Единая Россия» во главе с ней подготовила поправки, которые могут приравнять клевету на ветеранов к реабилитации нацизма.

«За данное преступление будет предусмотрена уголовная ответственность. Изменения затронут не только уголовное, но и административное законодательство», - говорится в сообщении.

Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг информацию о возможном ужесточении законодательства за оскорбление ветеранов. Он отметил, что в Кремле не видели поправки к закону об ужесточении санкций.