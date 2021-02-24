РИАМО - 24 фев. Школьники Подмосковья с 25 февраля начнут писать региональные диагностические работы, испытания предназначены для учеников 5-10 классов, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Новый цикл ежегодных региональных диагностических работ начинается 25 февраля в подмосковных школах. Первыми свой уровень достижения метапредметных результатов обучения проверят школьники 10 классов», - сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Диагностические работы оценивают степень владения читательскими, математическими и естественно-научными навыками. За выполнение работ – оценки не предусмотрены.

«Полученные данные будут использоваться для выстраивания индивидуальной образовательной траектории обучающихся, составления рекомендаций для родителей школьников. Участники получат индивидуальные результаты выполнения заданий в баллах», - добавила Каклюгина.

В прошлом году в метапредметных региональных диагностических работах приняли участие более 380 тысяч обучающихся 5-10 классов.

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