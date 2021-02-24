РИАМО - 24 фев. Российский президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает до 15 лет заключения в тюрьме за склонение в Сети к употреблению наркотиков, сообщает kp.ru.

Ранее с данной инициативой выступили члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела страны извне.

«Во второй части 230 статьи теперь появится пункт «д». В нем сказано об уголовной ответственности за склонение к употреблению наркотиков, психотропных веществ или их аналогов, если человек пропагандировал их применение, используя информационно-телекоммуникационных сети, в том числе интернет», — говорится в сообщении.

За данное преступление злоумышленник может получить тюремный срок до 10 лет.

В том случае, если употребление наркотического вещества привело к смерти двух или более человек, то занимавшегося пропагандой в Сети могут приговорить к 12-15 годам тюремного заключения, а еще запретят на 20 лет заниматься несколькими видами деятельности или занимать определенные должности.