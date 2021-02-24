РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 фев. В среду директора общеобразовательных учреждений округа приняли участие в совещании, на котором обсуждалась подготовка к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего образования, сообщается на сайте администрации горокруга.

Еще одной темой встречи стала поддержка социально значимых инициатив, о которой рассказал руководитель фракции партии «Единая Россия» в окружном совете депутатов Михаил Мурзаков.

«Я всегда с большим удовольствием встречаюсь с директорами школ. Такие полномасштабные встречи очень важны, чтобы мы из первых рук узнавали, какие проблемы существуют в учебных учреждениях округа», - сказал Мурзаков.

Он добавил, что практически половину бюджета округа составляют расходы на образование, чтобы комфортно работалось педагогам, руководителям учебных учреждений, чтобы хорошо и комфортно училось детям.

«Сейчас набирает обороты движение по поддержке социально значимых инициатив. И мне хочется, чтобы учителя не стеснялись высказывать свои пожелания. Если есть проблема, значит, власть должна эту проблему решать», - отметил Мурзаков.