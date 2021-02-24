РИАМО - 24 фев. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу губернатора Подмосковья Андрея Воробьева о внесении изменений в КоАП РФ, которые касаются использования камер фото- и видеофиксации для выявления владельцев автомобилей, которые выбрасывают мусор в неположенных местах.

Камеры фото- и видеофиксации могут быть использованы для привлечения к ответственности владельцев транспортных средств в случае правонарушений в области охраны окружающей среды. Например, при транспортировке ТКО, в том числе, отходов строительства и сноса.

«Президент поддержал инициативу губернатора — это лишний раз показывает, что Подмосковье работает в проактивном режиме. Губернатор думает о будущем и понимает, что надо менять законодательство, чтобы предотвращать такие нарушения», — сказал председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

По его словам, если раньше многие выбрасывали таким образом отходы, рассчитывая на возможность избежать наказания и остаться незамеченным, то сейчас ситуация поменяется.

Исмаилов подчеркнул, что теперь наказание будет необратимым — это заставит задуматься тех, кто собирается вывозить и выбрасывать мусор в лесах.

Камеры, фиксирующие нарушения правил выброса крупногабаритного и строительного мусора, расположены в настоящий момент на многих территориях Подмосковья.

Ранее Воробьев дал главам муниципалитетов поручение приложить все усилия для ликвидации несанкционированных свалок в регионе.

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