РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 фев. В Королеве могут построить надземный переход на железнодорожной станции Подлипки Дачные, сообщил первый заместитель главы администрации округа Юрий Копцик.

В понедельник состоялось очередное рабочее совещание по вопросам организации перехода через железнодорожные пути на станции Подлипки Дачные. В совещании приняли участие представители ОАО «РЖД», министерства транспорта Московской области, депутат Госдумы Денис Кравченко.

«В ходе совещания от администрации города высказал предложение о строительстве на станции Подлипки Дачные надземного перехода, который бы предназначался именно для сообщения между двумя микрорайонами города. Работа продолжается, Кравченко отметил, что решение вопросов перехода взято на депутатский контроль», - написал Копцик в своем Instagram-аккаунте.

Представители РЖД еще раз подчеркнули, что на данном направлении планируется увеличение количества путей и скоростных поездов, поэтому по техническим нормативам функционирование наземного перехода в районе станции Подлипки Дачные невозможно.

Были озвучены ближайшие планы по улучшению условий в существующем подземном переходе: строгий контроль чистоты и порядка, разделение потока жителей, увеличение пропускной способности за счет демонтажа пандусов с одной стороны, строительство навесов над входами и крытой галерее, соединяющей кассовый павильон и переход. Также уже началось обследование конструкций перехода для обустройства лифтов.