РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 фев. С 15 по 24 февраля пожарные Люберец совершили более 50 выездов по сигналу тревоги, сообщил на оперативном совещании в администрации муниципалитета начальник ФГКУ «16 отряд Федеральной противопожарной службы по Московской области» Павел Иванов.

«За минувшую неделю пожарные Люберец совершили 53 выезда по сигналу тревоги, участвовали в ликвидации девяти пожаров, четыре из которых произошли на территории Люберец», - сказал Иванов.

Он уточнил, что в двух пожарах погибли люди. Один в квартире дома №16 по улице Воинов-интернационалистов – там погиб мужчина. Второй - в частном доме СНТ «Зеленая зона», во время пожара обнаружено тело, личность устанавливается.

Один пожар произошел в строительной бытовке у дома № 4 по Котельническому проезду, пострадавших нет. Один – в СНТ «Зеленая зона», там горел деревянно-щитовой домик.

«Один раз выезжали на тушение бытовки в соседний Дзержинский. Один раз – в Котельники, там горела баня. В Лыткарине тушили квартиру, там погиб человек. Два раз за неделю оказывали помощь коллегам Раменского округа», - добавил Иванов.