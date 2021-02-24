РИАМО - 24 фев. Завершается возведение жилого дома на 258 квартир по программе реновации в районе Солнцево на западе Москвы, сейчас там идет благоустройство двора, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«В районе Солнцево по адресу: улица Щорса, владение 15, завершается строительство жилого дома для переселения по программе реновации на 258 квартир. В настоящее время ведутся работы по чистовой отделке и благоустройству придомовой территории», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Дом состоит из двух секций и строится по индивидуальному проекту. Под зданием предусмотрена одноэтажная подземная парковка. Дом рассчитан на 258 квартир: 46 однокомнатных, 177 двухкомнатных и 35 трехкомнатных. Их общая площадь составляет 14671,27 квадратных метра. Внутри квартиры отделаны по стандартам реновации и застеклены.

Фасады здания выполнены из плитки под клинкер, кассет из оцинкованного листа и керамогранита под дерево. На стенах установили короба под кондиционеры. Первый этаж дома остеклили витражами из алюминиевого профиля с двухкамерными стеклопакетами.

Первый этаж дома нежилой и предназначен для объектов социального, коммерческого и культурного назначения: магазинов, аптек, кафе, салонов красоты и досуговых учреждений.

В подъездах разместятся лифтовые холлы, помещения дежурного с санитарным узлом, помещения хранения уборочного инвентаря, почтовые ящики и технические помещения. В каждой секции здания будут установлены три лифта грузоподъемностью 400, 630 и 1 тысяча килограммов. Они оборудованы визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в здание находится на одном уровне с землей и сделан из противоскользящей плитки. Это нужно для удобства маломобильных граждан.

В доме будут работать системы охраны входа, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализации, а также видеонаблюдения.

Территорию вокруг дома озеленят и благоустроят: установят на ней детскую и игровую площадку, а также зону отдыха. Во дворе организуют парковку с местами для инвалидов.

Всего в районе Солнцево по программе реновации расселению подлежат 43 дома с общей площадью квартир более 120 тысяч квадратных метров. Для переселения в районе подобрали четыре стартовые площадки.

Программу реновации жилищного фонда утвердили в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение более 5 тысяч домов.