Ночь в метро: как попасть на экскурсию

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Тур «Ночь в метро» начинается с визита в электродепо «Измайлово» — недоступный для рядовых пассажиров объект. Здесь гид расскажет об истории депо и технологиях обслуживания подвижных составов. Также в программе посещение старейшей станции «Первомайская», закрытой в 1961 году (не путать с действующей «Первомайской»), и блок-поста в Часовой башне. Там экскурсанты узнают много интересного об управлении движением, стрелками и сигналами в метро.

Туристы проедут на легендарном ретросоставе из вагонов типа «А». Специально для экскурсий был практически во всех деталях воссоздан оригинальный интерьер вагонов 1930-х годов. Метро провезет пассажиров по Арбатско-Покровской и Филевской линиям с остановками на платформах «Партизанская», «Электрозаводская», «Александровский сад». Причем с одной ветки на другую поезд поопадет по спецучастку, закрытому для обычных пассажирских поездов. В ходе поездки экскурсовод расскажет об архитектуре и интересных фактах из истории станций. Конечная точка экскурсии — на «Киевской».

По завершении ночного метротура участники получат подарочные карты «Тройка».

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