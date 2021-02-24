Ночь в метро: как попасть на экскурсию

Кто организатор
В феврале Музей Москвы и Московский метрополитен возобновили совместный проект «Метротур», который был заморожен в связи с пандемией. Теперь у москвичей снова есть возможность прикоснуться к тайнам метро. И не только в дневное время, но даже глубокой ночью.
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Программа экскурсии
Тур «Ночь в метро» начинается с визита в электродепо «Измайлово» — недоступный для рядовых пассажиров объект. Здесь гид расскажет об истории депо и технологиях обслуживания подвижных составов. Также в программе посещение старейшей станции «Первомайская», закрытой в 1961 году (не путать с действующей «Первомайской»), и блок-поста в Часовой башне. Там экскурсанты узнают много интересного об управлении движением, стрелками и сигналами в метро.
Туристы проедут на легендарном ретросоставе из вагонов типа «А». Специально для экскурсий был практически во всех деталях воссоздан оригинальный интерьер вагонов 1930-х годов. Метро провезет пассажиров по Арбатско-Покровской и Филевской линиям с остановками на платформах «Партизанская», «Электрозаводская», «Александровский сад». Причем с одной ветки на другую поезд поопадет по спецучастку, закрытому для обычных пассажирских поездов. В ходе поездки экскурсовод расскажет об архитектуре и интересных фактах из истории станций. Конечная точка экскурсии — на «Киевской».
По завершении ночного метротура участники получат подарочные карты «Тройка».
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Когда пройдет и сколько стоит
Пока экскурсия «Ночь в метро» проводится только раз в месяц. Ближайший тур запланирован организаторами на 12–13 марта 2021 года. Желающим предлагается два варианта экскурсии. Это полный тур с посещением электродепо стоимостью 4 000 рублей либо только поездка на ретросоставе без визита в депо, которая обойдется в 2 500 рублей.
Ограничения и безопасность
Ночная экскурсия по метрополитену имеет возрастное ограничение 12+. Несовершеннолетние могут принять участие в туре только в сопровождении взрослых. В условиях пандемии действуют санитарные ограничения, поэтому размер группы в настоящее время уменьшен до 45 человек (половина от обычного количества), которых размещают в трех ретровагонах.
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Где купить билет
Приобрести билеты можно в режиме онлайн на сайте Музея Москвы. Продажа билетов на мартовскую экскурсию начнется на сайте примерно за неделю до даты. Для оформления потребуется предоставить на электронную почту данные всех участников тура, указав Ф.И.О. и полные данные паспорта РФ (либо свидетельства о рождении РФ), включая серию, номер, дату и место выдачи документа.
Телефон для справок: +7 (499) 321-70-71 (72).
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Что взять с собой
Метрополитен — режимный объект. Поэтому, отправляясь на экскурсию, помимо билета для прохода необходимо иметь при себе оригинал паспорта гражданина РФ (либо свидетельства о рождении — для детей). При оформлении льготных билетов также нужно предоставить соответствующие документы, подтверждающие право на льготы. Не нужно забывать и о средствах индивидуальной защиты (маска, перчатки).
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