РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 фев. В зимней ярмарке в городском округе Мытищи примут участие более 20 фермерских хозяйств Московской области, сообщается на сайте администрации горокруга.

Состоялось выездное совещание, на котором обсудили организацию зимней Фермерской ярмарки. Она пройдет в ТРЦ 4DAILY 26-28 февраля.

«В Фермерской ярмарке примут участие более 20 лучших фермерских хозяйств Московской области, а также производители из Крыма и Татарстана. Сыровары представят более 100 видов своей продукции. Можно будет попробовать и приобрести молочные продукты, мясо, колбасы, паштеты, копченую рыбу, свежую выпечку, шоколад, чай, варенье и продукцию пчеловодства», - говорится в сообщении.

Заместитель главы администрации Светлана Лысенко отметила, что были проработаны вопросы по обеспечению размещения пункта ветеринарно-санитарной экспертизы, утверждена программа, а также согласована культурная программа, в рамках которой будут выступать вокальный ансамбль русской песни «Россиянка» МДК «Яуза», народный коллектив «Хор русской песни» МДК «Яуза» и «Казачий хор».

На ярмарку приглашаются все желающие. Она пройдет по адресу: город Мытищи, улица Мира, строение 32/2, ТРЦ 4DAILY. Время работы с 11:00 до 20:00.