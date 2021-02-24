РИАМО - 24 фев. В столичном районе Даниловский инвестор построит комплекс апартаментов, разрешение на возведение объекта выдано, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Данный комплекс появится на пересечении улиц Малая Тульская и Серпуховский Вал.

«Срок действия разрешения на строительство – до 2 октября 2022 года. Выданное разрешение позволит застройщику ООО «Мир-Девелопмент» приступить к работам», – говорится в сообщении.

Высота объекта составит 16 этажей, его площадь - 20,3 тысячи квадратных метров. Там разместят 142 апартамента, а еще торговые помещения. В комплексе сделают подземный паркинг на 74 мест.

«После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график проверок комплекса апартаментов. К проверкам привлекут специалистов центра экспертиз, которые выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ», – подчеркнул глава Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Он добавил, что специалисты ведомства будут контролировать соблюдение строителями противоэпидемических требований.