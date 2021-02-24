РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения Подольска отметили на мировой карте производителей, выпускающих гражданское и военное стрелковое оружие, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Создание подобной карты наглядно иллюстрирует масштабы производства стрелкового оружия в мире. Создатели рассчитывают, что визуализация позволит российским компаниям-производителям более детально анализировать и планировать свою деятельность на мировом рынке оружия и патронов к нему.

«ЦНИИТОЧМАШ (входит в госкорпорацию «Ростех») отметили на мировой карте компаний, выпускающих гражданское и военное стрелковое оружие, а также боеприпасы к нему. На карте, которую Роскартография и Союз оружейников России разработали ко Дню защитника Отечества, отметили около 150 основных производителей стрелкового вооружения как в России, так и за рубежом. Компании-производители для удобства расположили в алфавитном порядке. Статистические данные о количестве огнестрельного оружия у населения на 100 человек визуализировали», – говорится в сообщении.

По оценкам экспертов, всего в мире насчитывается более 240 компаний, выпускающих гражданское и военное стрелковое оружие. Около половины из них – в США, Германии, Израиле, России, ЮАР и Италии.

По данным Small Arms Survey, количество зарегистрированного стрелкового оружия во всем мире превысило 1 миллиард единиц, из которых у гражданского населения примерно 85%, у военных – 13%, у правоохранительных органов – около 2%. Наибольшее количество единиц стрелкового оружия в США. Россия на шестом месте. По информации Росгвардии, ежегодный прирост гражданского оружия в России составляет 5%. Ежегодно россияне приобретают около 30 тысяч стрелковых единиц.