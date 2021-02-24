РИАМО - 24 фев. В среду в Московской области поступили в продажу зимние карты «Стрелка-Тройка», дизайн проездных приурочили к проекту «Зима в Подмосковье», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Тираж карт в новом дизайне составил 5 тысяч штук. Купить их можно в кассах АО «Мострансавто».

«Стоимость карты - залоговая и составляет 80 рублей (карту можно вернуть, а деньги получить обратно)», – говорится в сообщении.

Новые карты выполнены в красном цвете и соответствуют стилю проекта «Зима в Подмосковье».

Купить их можно на автовокзалах и автостанциях АО «Мострансавто» в городах Коломна, Бронницы, Воскресенск, Зарайск, Луховицы, Озеры, Домодедово, Раменское, Егорьевск, Шатура, Рошаль, Подольск, Пущино, Серпухов, Протвино, Верея, Можайск, Руза, Истра, Химки, Клин, Солнечногорск, Королев, Пушкино, Мытищи, Сергиев Посад, Балашиха, Ногинск, Черноголовка и Павловский Посад.

Обладатели карты «Стрелка-Тройка» оплачивают проезд в общественном транспорте как Москвы, так и Подмосковья.

Список маршрутов в Подмосковье, на которых действует оплата картой «Тройка»>>