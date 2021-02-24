РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. Жители микрорайона Климовск подмосковного Подольска могут предложить места, где требуется посадить деревья, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители микрорайона Климовск! В настоящее время мы собираем предложения по тем адресам, где необходима высадка саженцев деревьев. Это могут быть как дворовые территории, так и общественные пространства. Напишите, пожалуйста, те адреса, где, по вашему мнению, не хватает деревьев, мы рассмотрим возможность высадки на указанных участках с учетом подземных коммуникаций», - говорится в сообщении.

При отсутствии коммуникаций названные жителями адреса включат в план посадки деревьев.