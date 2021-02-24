РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. Строительство школы на 1100 мест в микрорайоне Кузнечики Подольска планируется завершить к началу учебного года, строительная готовность объекта составляет более 60%, ведется монтаж инженерных сетей, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Продолжается строительство школы в Армейском проезде в микрорайоне Кузнечики городского округа Подольск. Плановый ввод в эксплуатацию намечен на август 2021 года. В настоящее время строительная готовность объекта - более 60%. На площадке задействовано более 110 рабочих и семь единиц техники. Ведется монтаж инженерных сетей, фасадные и кровельные работы», — сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В школе предусмотрено функциональное разделение каждого этажа. На первом разместят вестибюль, пищеблок с обеденным залом на 400 мест, классы информатики с интерактивным пространством, библиотеки, лаборантские, помещение группы продленного дня, мастерские, спортивный зал.

На втором, третьем и четвертом этажах — классы и кабинеты по предметам, кабинет психолога и учительские, библиотека с читальным залом и демонстрационным пространством, актовый зал. В школе установят два лифта, в том числе для маломобильных групп населения.

Прилегающую территорию благоустроят, на ней установят детские игровые и спортивные площадки, высадят деревья и кустарники, устроят клумбы и цветники.

Новый образовательный центр строится в рамках нацпроекта «Образование» за счет средств бюджета.