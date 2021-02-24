РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 фев. В поселке санатория «Подмосковье» Домодедова открыли мемориальную доску Александру Чунаеву - старшему прапорщику милиции, ветерану боевых действий, погибшему при исполнении служебного долга, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу.

«Специалист по воспитательной работе УМВД, подполковник внутренней службы Наталья Кийкова поблагодарила организаторов мероприятия и отметила, что подвиг героя жив, пока о нем помнят потомки. По окончании церемонии присутствующие возложили цветы к мемориальной доске», - говорится в сообщении.

Александр Чунаев пришел служить в органы внутренних дел в 1980 году, в октябре 2001 года отправился в служебную командировку, где получил смертельное ранение. Он награжден медалью «За отвагу» и орденом Мужества посмертно.

На мероприятии присутствовали председатель Домодедовского отделения ветеранов вооруженных сил Евгений Макин, начальник территориального отдела Никитского административного округа Любовь Попова, вдова милиционера Инна Чунаева, его сын Дмитрий, а также боевые товарищи и жители округа.