РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. Налоговая инспекция в подмосковном Подольске не будет работать 6, 7 и 8 марта, говорится в сообщении Межрайонной ИФНС №5 по Московской области в Подольске.

«Накануне выходных и праздничных дней в марте специалисты налоговой службы будут осуществлять прием налогоплательщиков 5 марта, в пятницу, с 9:00 до 16:45; а 6, 7, 8 марта – выходные дни», – говорится в сообщении.

Узнать график работы налоговых органов можно на официальном сайте ФНС России в разделе «Информация об УФНС России вашего региона» – «Контакты инспекций» или по бесплатному номеру Единого контакт-центра ФНС России: 8(800)222-22-22. Заранее спланировать визит в налоговый орган можно с помощью сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

При посещении инспекции обязательно использование средств индивидуальной защиты в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и постановлениями губернатора Московской области.