РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 фев. За минувшие сутки в Люберцах выявили 56 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии зафиксировали 6 657 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

695 случаев заболевания выявили в Помдосковье за минувшие сутки.

«В Люберцах выявили за сутки 56 новых случаев коронавируса. Всего в округе с начала пандемии насчитывается 6 657 пациентов с Covid-19», - говорится в сообщении.

В Котельниках не выявили за сутки новых случаев коронавируса, всего в округе зарегистрирован 1 571 случай заражения Covid-19. В Дзержинском выявили еще трех инфицированных, общее количество заболевших с начала пандемии в округе составляет 1 833 человека.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 211 789 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 4 538 человек. Выздоровели и выписались 172 690 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Текстовая трансляция

24 ФЕВРАЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 11 749 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 695 больных. В Москве - 1417.

- В столичных ТЦ «Ривьера» и «Гагаринский» теперь можно привиться от коронавируса. Кроме того, продлена работа мобильных бригад по вакцинации от коронавируса до 27 февраля в ТЦ Columbus и «Калейдоскоп».

- Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что пандемия коронавируса закончится в начале следующего года.