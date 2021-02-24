РИАМО - 24 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил жителей региона быть внимательными и осторожными во время предстоящего сильного снегопада, стоит отказаться от поездок на личных авто и остаться на удаленке, если есть такая возможность.

«Прошлой зимой все жаловались, что зимы вообще нет. В этом году таких жалоб не слышно, морозы русские, снега хватает. И похоже, что наши приключения еще не закончились. Сегодня снова начинается большой снегопад, это на два дня. А значит, завтра нас ждут сугробы, гололед и пробки», — написал Воробьев в своем Instagram.

Он подчеркнул, что у коммунальщиков будет много работы, и попросил их круглосуточно держать ситуацию на контроле.

«Погодой мы не управляем, но можем подготовиться. Жителей прошу быть осторожнее, заранее подумать, как будете добираться на работу. Возможно, стоит отказаться от личного транспорта или и вовсе остаться на удаленке, если такая возможность есть», — заключил губернатор.

Ранее синоптики предупредили о том, что особенно сложная погода ожидается 25 февраля. В период с 6 до 9 часов утра прогнозируется сильный снегопад с ухудшением видимости до 1 километра, который кратковременно сменится на ледяной дождь с гололедом.