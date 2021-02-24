РИАМО - 24 фев. Столичное правительство утвердило условия эмиссии и обращения облигаций городских облигационных (внутренних) займов, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Ряд постановлений по этому вопросу подписал мэр города Сергей Собянин. Облигации могут быть выпущены на срок от 1 года до 30 лет. Их номинальная стоимость будет ровна 1 тысяче рублей.

«В соответствии с указанными постановлениями в 2021 году правительство Москвы вправе осуществить эмиссию шести видов облигаций: с постоянным, фиксированным или переменным купонным доходом, а также с амортизацией или без амортизации долга», - говорится в сообщении.

Условия эмиссии и обращения облигаций подлежат госрегистрации в российском Минфине. Городское правительство будет принимать решения об эмиссии отдельных выпусков облигаций в зависимости от потребностей бюджета Москвы. При этом будет учитываться верхний предел государственного внутреннего долга столицы на 1 января 2022 года.

Облигации позволяют профинансировать инвестиции в транспортную и социальную инфраструктуру мегаполиса. Российская столица имеет статус надежного заемщика. Сейчас госдолг мегаполиса составляет 30 миллиардов рублей (1,1% от объема доходов бюджета за год). Привлечение новых займов в запланированных объемах не нарушит устойчивость столичного бюджета.