РИАМО - 24 фев. Сергиев Посад, Коломна и Истра стали самыми популярными среди москвичей местами в Подмосковье для отдыха в зимние выходные этого года. МТС на анализе больших данных составила топ-8 мест в Московской области, где жители столицы предпочитали проводить выходные в январе и феврале. Из исследования исключили владельцев загородных домов и дач в Подмосковье.

Выяснилось, что за город выезжает каждый седьмой москвич и, как правило, он отправляется в путь на машине. Почти все туристы (90%) покидали столицу только на один выходной день за пять недель, которые вошли в исследование.

«Половина любителей загородного отдыха проводила в Подмосковье два дня уикэнда, 40% туристов хотя бы один раз платили за бензин, путешествуя на автомобиле, в среднем за выходные дни каждый турист совершал шесть платежей», - добавили в компании.

Наиболее популярным городом Подмосковья для краткосрочного отдыха стал Сергиев Посад, где находится знаменитая Троице-Сергиева лавра. С небольшим отрывом от него идут Коломна с древним кремлем и посадом, а также Истра с музейно-выставочным комплексом «Новый Иерусалим».

На условном четвертом и пятом местах расположились Звенигород и Дмитров - мекка для любителей современных баз отдыха и катания на горных лыжах. За ними в рейтинговой таблице следуют поселок Архангельское в Красногорске, знаменитый благодаря одноименной усадьбе, и Клин – город Петра Чайковского и елочной игрушки.

Замыкает топ-8 город Зарайск на юго-востоке от Москвы, в котором находится самый маленький из сохранившихся в России кремль и несколько монастырей. Местная икона Николая Чудотворца XIII века привлекает паломников круглый год.

Эти восемь городов Московской области приняли за пять зимних уикэндов 68% всего потока туристов из столицы в Подмосковье, подчеркнули в МТС. За счет наплыва отдыхающих интернет-трафик в этих городах в выходные вырастал на 20% по сравнению с буднями.

Сеть четвертого поколения МТС на сегодняшний день покрывает более 90% территории населенных пунктов в Подмосковье и новой Москве и почти всю Москву в старых границах.