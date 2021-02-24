РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. Сотрудники ГИБДД Подольска по 28 февраля будут проверять водителей автобусов на соблюдение ПДД, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Особенно тщательно проверять автобусы будут с целью предупреждения и снижения аварийности на пассажирском транспорте, усиления контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок.

«Госавтоинспекция городского округа Подольск в период с 22 по 28 февраля проводет целевое профилактическое мероприятие «Автобус». Особое внимание автоинспекторы уделят выявлению и пресечению фактов нарушений правил дорожного движения водителями автобусов», - говорится в сообщении.

Также проверят соответствие основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, лицензионных требований и условий. Будут пресекать незаконное осуществление предпринимательской деятельности, иных противоправных действий со стороны водителей автобусов и должностных лиц, осуществляющих перевозки пассажиров автобусами. Кроме того, проверят автобусы при выходе на линию.